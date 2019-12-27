Körfez’de sokak hayvanları ‘sahipsiz’ bırakılmıyor

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kısa bir süre önce açılışı yapılan ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne vatandaşlar tarafından randevu alınarak sokak hayvanları getiriliyor. İlk olarak kayıt altına alınan sokak hayvanları, görevli veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından muayene edilerek teşhis konuluyor ve ücretsiz tedavi ediliyor.

Önce muayene, sonra tedavi

Kentte yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde muayeneleri yapılan hayvanlar, gerekli müdahale ve operasyonlar sonrasında, sağlık durumunun elverişliliğine bağlı olarak; ilgilenen vatandaşlara teslim ediliyor.

Bakımları yapılıyor

Sokak hayvanlarının iyileşme süreci tamamlanana kadar bakım merkezinde tedavileri yapılıyor. Sağlık durumu tamamlanan sokak hayvanları daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderiliyor.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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