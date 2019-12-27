Evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdiler

- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Ayşe Çubukçuoğlu (44) ile Aysel Özdemir (38), evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdi. 2 arkadaş, 1 yıldır boyacılık yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Darıca´da yaşayan, her ikisi de 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan arkadaşlar Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, kendi evlerinin boya ve badana işlerini yaparken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürme kararı aldı. İki arkadaş, önce tanıdıklarının, daha sonra da tavsiye ile diğer müşterilerinin ev ve iş yerlerine gittiklerini belirterek, ileride bir ekip kurarak işlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, yaklaşık 1 yıldır boyacılık yaparak evlerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Ayşe Çubukçuoğlu, "Eşlerimiz önce bize tepki gösterip onay vermedi. Boyacılığın erkek işi olduğu yönünde kaygıları vardı, ama biz strese girmedik, yılmadık. Arkadaş çevremizin desteğiyle 1 yıldan bu yana bu işi güzel bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Aysel Özdemir ise, "Evimize de zaman ayırıyoruz, yemeğimizi de yapıyoruz, çocuklarımızla da ilgileniyoruz, sporumuzu da yapıyoruz. Eşlerimiz ilk önce boya işine karşı çıktı ama sonrasında yaptığımız işler ortaya çıktıkça güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.