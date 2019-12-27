İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

İzmit Belediyesi telefon ve internetin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan kartpostal kültürünü yeni yılda yeniden canlandıracak.

İzmit Belediyesi tarafından bastırılan kartpostal ve kişiye özel pulları 3031 Aralık tarihlerinde belediye meydanın kurulacak PTT standıyla birlikte vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecek.

Ücretsiz olarak gönderilecek

Vatandaşlar, Tarih İzmit Evleri, İzmit Saat Kulesi, Tren Garı, Fevziye Camii gibi tarihi yerlerin görsellerinin bulunduğu fotoğrafların yer aldığı kartpostalları belediye meydanında kurulacak PTT standı aracılığı ile sevdiklerine ücretsiz olarak gönderebilecek. Eski heyecanların ve o eski tatlı duyguların bir kez daha yaşanacağı bu etkinlikte insanlar sevdiklerini mutlu etme fırsatı yakalayacak.

Sevdiklerinizin adresini almayı unutmayın

Sevdiklerine bu nostaljik hediye olan kartpostalları yollamak isteyen vatandaşlar kartpostalların arkasına isim, soy isim, alıcı isimi ve alıcı adresi yazmaları gerekiyor. Bu nedenle belediye yetkilileri bu nostaljik etkinliğe katılacak vatandaşların sevdiklerinin açık adreslerini mutlaka not alıp getirmeleri gerektiğini belirttiler.

KOCAELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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