Beyaz Kalpler’den yenilenebilir enerji atağı

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde yenilenebilir enerji derslerine başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, gençlere eğitimlerini sürdürüyor. Elektrik bölümünde eğitim gören öğrencilere geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerji dersleri verilmeye başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan talep doğrultusunda görevlendirilen öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde elektrik bölümü öğrencileri, geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerji hakkında bilgiler alıyor.

Öğrenciler, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi üzerine yapılacak çalışmaların ilk aşamasında Güneş Paneli gözelerini tanıyarak ölçü aletleri ile odada ve merkez çevresinde, gün ışığı ve floresan ile örnek çalışma gerçekleştirdi. Yapılacak arge çalışmaları ile Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde, güneş enerjisinin ve rüzgâr enerjisinin bütünleşmiş çalıştığı bir hibrit sistemin kurulması planlandı. Ayrıca merkeze her dönem elektrik bölümü öğrencilerinin kabul edilecek olmasıyla, aynı çalışmalarının devamlı yapılması sayesinde üretimin süreklilik göstereceği öngörülüyor.



KOCAELİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:45

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