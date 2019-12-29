Üniversite öğrencileri yeteneklerini sergiledi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen sanat gecesinde üniversite öğrencilerinden oluşan Jazz Brothers grubu yeteneklerini sergiledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hem sanatı hem sanatçıları desteklemek amacı ile imza attığı etkinliklerden bir diğerini önceki akşam yoğun bir katılımla ‘İzmit Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yetenekli öğrencileri Recep Temel, Ekin Kuyumcu ve Saffet Güzel'in kurduğu Jazz Brothers grubunun konserine gösterilen ilgi adeta İzmit’in sanat kentine dönüşümünün yansıması oldu. Seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile müzikseverleri adeta mest eden Jazz Brothers grubunun performansı profesyonellere adeta taş çıkardı.

Konser sonrasında Jazz Brothers’a İzmit’in sembolü çınar plaketi takdim eden Başkan Hürriyet, “Ben buraya bir başkan olarak değil, sanatsever müzik sever bir vatandaş olarak geldim. Onların müzikleri zaten çok şey ifade ettiğinden benim bir konuşmama yapmama gerek yok. Böyle anlarda siyasetçiler konuşmamalılar. Çünkü sanat, dinleyeni ile, izleyeni ile güzel” şeklindeki sözleri büyük alkış aldı. Sanatı ve sanatçıları her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Hürriyet, “Yetenekli arkadaşlarımızı umarım çok daha büyük sahnelerde izleme şansını bulabiliriz. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel sanat akşamlarında buluşmak dileğiyle herkesi selamlıyorum” dedi.

KOCAELİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.