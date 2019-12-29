Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Tem Otoyolu’nda sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu TOSB mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 59 FJ 158 plakalı araç, sürücü E.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü E.Y. şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta bulunan G.A. kazada yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı G.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada maddi hasarın meydana geldiği araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.