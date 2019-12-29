Kocaeli’de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından “Mali suçların men ve takibi”ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde 3 şahsın iş yerlerine sahte verdikleri bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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