Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı

KOCAELİ´nin Derince ve Körfez ilçelerinde, girdikleri iş yerlerinden ekmek, poğaça gibi düşük miktarlarda alışveriş yaparak sahte para verip, para üstü alan 3 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde iş yeri sahiplerinin sahte para ihbarları üzerine araştırma başlattı. İş yeri sahiplerinin ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, iş yerlerine gelerek aldıkları ekmek ve poğaça gibi gıda ürünleri için sahte 100 TL verip, para üstünü alarak kayıplara karışan 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Soruşturma sonucu 3 kişi yakalanırken, 8 adet sahte 100 TL, sahte para vererek para üstünden elde ettikleri bir miktar para ve 8 iş yerinden yaptıkları alışverişlerde aldıkları ürünler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



KOCAELİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.