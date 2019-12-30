Kağıtspor Basketbol'dan bir galibiyet daha

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Çorlu Belediyesi Basketbol Takımı’nı 7661’lik skor ile mağlup etti.

Türkiye Büyük Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk yolunda yeni bir galibiyet daha aldı. Ligin 12. haftasında Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Çorlu Belediyesi’ni 7661 mağlup eden mavi beyazlılar TED Ankara Koleji ile aynı puanda averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Hızlı hücumlar ve üçlük sayılar ile üçüncü çeyreği de 6243 önde geçen Kocaeslispor son periyotta oyun üstünlüğünü eline aldı. Kağıtspor, maçın son periyotunu da 7661’lik skorla maçın kazanını oldu.

Maç başında yapılan anonslar ile devre arasında hediye dağıtılacağı belirtildi. Devre arasında sahneye çıkan Kağıtspor’un maskotu, içlerinde ‘İNG Basketbol All Star 2020’ çift kişilik bileti ve takımın imzalı formalarından dağıttı. Toplamda 10 kişiye çift bilet, 2 kişiye de takımın imzalı maç forması hediye edildi.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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