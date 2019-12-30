İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde market ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde kuruyemiş satan iş yerleri ile market ve tatlı imalathanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen şartlarına uygunluğu, ruhsatı olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı ile ilgili kontroller gerçekleştirildi.

Denetim yapılan iş yerlerinde halk sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. İzmit halkının sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devem edeceği de belirtildi.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.