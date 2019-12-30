Gebze Zabıtasından yılbaşı denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili lokanta ve tekel büfeleri denetimden geçti.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi ilçe genelinde içkili lokanta ve tekel büfelerini denetledi. Emniyet ve Tarım Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen denetlemelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, tüketime sunulan içkili mamullerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı ve iş yerlerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken belgeler ekiplerce titizlikle incelendi. Yapılan kontroller neticesinde mevzuata aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun bir hizmet alabilmeleri için ekipler denetimlerini sürdürüyor.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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