Kadınlar Korosu’ndan nostalji konseri

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından SDKM’de “Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay Şarkıları” konseri düzenlendi.

Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde, kadınlar korosu tarafından Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay’ın ölümsüz eserleri seslendirildi. Nostalji rüzgarları estiren konserde, katılımcılar eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı. Koronun son eserine Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın katıldığı konser sonunda, koronun şefliğini yapan Ayşen Cengiz’e ve konseri dinlemek için gelen Huzurevi Sakinlerine çiçek takdim edildi. Koronun kurucusu Gül Güner Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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