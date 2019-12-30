Oto galeri açıp vekaletname alarak 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 çete üyesi tutuklandı

Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı. Aracını satmak isteyen vatandaşa bir miktar para ödeyip kalan miktar için senet düzenleyen şahıslar, araçların satışı yerine ise vatandaşlardan vekaletname aldı. Daha sonra satın aldıkları araçları farklı vatandaşlara satan şahıslar kayıplara karıştı. Şahısların Kocaeli ve Bursa’da dolandırdığı 43 vatandaşın şikayetçi olması sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kocaeli ve Bursa’da yaşanan ‘nitelikli dolandırıcılık’ olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şüpheliler Kocaeli merkezli Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarda isimli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete üyeleri emniyette yapılan işlemlerinde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak ve Bursa’da yaklaşık değeri 25 milyon olan 400’ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekaletname aldıkları tespit edildi. Öte yandan, yürütülen planlı operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için ‘satılamaz şerhi’ konularak vatandaşların mağdur olmaları önlendi.

Şüpheli şahısların geçmişe dönük yaptıkları dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü öğrenilirken, R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdikleri ifadenin ardından hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. tutuklanırken, Ş.. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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