İşçilerden Başkan Hürriyet’e emek ödülü

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Birleşik Metalİş Sendikası’nın 20 Genel Kurulu’nda Emek Ödülü’ne layık görüldü.

Birleşik Metalİş Sendikası 20’inci Genel Kurulu İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de özel davetli olarak katıldığı genel kurula sendika başkanları ve çok sayıda işçi katıldı. Hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı görevinde işçi ve emekçinin yanında olmasından dolayı Başkan Hürriyet, sendika tarafından Emek Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden alan Başkan Hürriyet, “Öncelikle bu ödülü büyük bir gururla ve onurla kabul ediyorum. Tabi ki asıl mücadelede sizler varsınız. Asıl ödülü sizler işçi sınıfı olarak hak ediyorsunuz. Bu vesileyle bütün işçi sınıfına, bütün emekçi kardeşlerime selam olsun. Emeği için, ekmeği için, alın teri için direnen işçi kardeşlerime selam olsun” dedi.

İşçilerin mücadelesinin kendilerinin de mücadelesi olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Her daim en içten duygularımızla yanınızda olacağız. Hem bir işçi babanın çocuğu olarak hem de yıllarca tekstil fabrikalarında çalışmış bir işçi kardeşiniz olarak sizlerle dayanışma içerisinde olacağım. Genel kurulunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzellikler getirsin. Dayanışmanız ve birliğiniz hep daim olsun. Yolunuz açık olsun, mücadeleniz hep var olsun” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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