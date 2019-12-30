Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan aşırı rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Gebze'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Hacı Halil Mahallesi üzerinde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri boş yola devrilen ağaç belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

KOCAELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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