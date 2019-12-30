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Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan aşırı rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu.

Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan aşırı rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Gebze'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Hacı Halil Mahallesi üzerinde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri boş yola devrilen ağaç belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

KOCAELİ

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:45
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