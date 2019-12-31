İzmit Belediyesi’nden sosyal yardım açıklaması

İzmit Belediyesi tarafından daha önce sağlanan sosyal yardımların kesildiği iddiası ile ilgili yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

İzmit Belediyesi’nden ihtiyacı olan vatandaşlarına yönelik olan sosyal yardımların kesildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilerek, yardımların geçmişe oranla arttırıldığı ifade edildi. İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, “geçmiş döneme ait sosyal yardımlar bundan böyle yeni hazırlanan sosyal projelerle entegre edilecek ve ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan sosyal yardımlar bu şekilde aktarılacaktır. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Dost Eller’ projesiyle hazırlanan yardım organizasyonu sayesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet verilecek gıda, tekstil, mobilya kitap, oyuncak gibi ürünlerin bulunacağı mağazalar oluşturulacaktır. Bu mağaza ile Müdürlük tarafından yapılan yardımlar tek merkezde birleştirilecek ve yardımlar bu şekilde yapılandırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan yardımlarla esnafa da katkı sağlanacağının kaydedildiği açıkalamada, “Ayrıca sosyal yardımlar İzmit esnafında da alışveriş yapılabilecek şekilde yapılandırılacak ve bu şekilde ihtiyaç sahipleri hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de İzmit esnafına da katkı sağlamış olacak. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yönelik olan sosyal yardımların niteliği ve niceliği arttırılacaktır” açıklamaları yapıldı.

KOCAELİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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