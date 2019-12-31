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(Özel) işitme engelli Ensar biyonik kulakla duymaya, eğitimle konuşmaya başladı 3 yaşında ilk ...

İHA

Kocaeli'de doğumundan kısa süre sonra işitme engelli olduğu belirlenen Muhammed Ensar, biyonik kulak takılması sonrasında aldığı eğitimle 3 yaşında konuşmaya başladı. Oğlunun bir daha konuşamayacağını düşünemeyeceğini düşünen aile, Muhammed Ensar'ın konuşması ile büyük mutluluk yaşadı.

(Özel) işitme engelli Ensar biyonik kulakla duymaya, eğitimle konuşmaya başladı 3 yaşında ilk kelimelerini söyleyen duyma engelli Muhammed Ensar umut oldu

Kocaeli’de doğumundan kısa süre sonra işitme engelli olduğu belirlenen Muhammed Ensar, biyonik kulak takılması sonrasında aldığı eğitimle 3 yaşında konuşmaya başladı. Oğlunun bir daha konuşamayacağını düşünemeyeceğini düşünen aile, Muhammed Ensar’ın konuşması ile büyük mutluluk yaşadı.

Kocaeli’de yaşayan Sahibe ve Eyüp Aran çiftinin 3 yıl önce dünyaya gelen oğulları Muhammed Ensar’ın doğumundan sonra yapılan kontrollerde işitme engelli olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonların ardından Ensar’a işitme cihazı takıldı. Muhammed Ensar’ın işitme kaybından dolayı, dil gelişiminde bozukluklar olabileceğini öğrenen Aran çifti, yaşanabilecek problemleri aşabilmek için çocuklarının eğitim alabileceği bir eğitim kurumu aramaya başladı. Aran çifti yaptığı araştırmalar sonrasında Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aynı tanıdaki birçok çocuğun aldığı eğitimle konuşmaya başladığını öğrendi. Bunun üzerine Muhammed Ensar, kurumda eğitime başladı.

Erken eğitim ve takılan biyonik kulak Muhammed Ensar’a çare oldu
Muhammed Ensar’a 1 buçuk yaşına geldiğinde geçirdiği operasyonla biyonik kulak takıldı. Takılan biyonik kulakla duymaya başlayan Muhammed Ensar’ın 7 aylıkken eğitime başladığı kurumda bireysel eğitim ve at terapisi ile eğitimine devam edildi. Muhammed Ensar aldığı eğitimle kısa süre sonra ilk kelimelerini söylemeye başladı. 3 yaşına gelen Muhammed Ensar, erken yaşta biyonik kulak takılması ve eğitime başlaması sayesinde yaşıtlarının seviyesine ulaştı. İlk teşhis konulduğunda oğlunun bir daha duyamayacağını düşünen anne Sahibe Aran, Muhammed Ensar’ın 3 yaşına geldiğinde yaşıtları gibi konuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

“Yaşıtları doğumundan sonra duyarken, o 15 aylıkken duymaya başladı”
Yaşadıkları zorlu süreci anlatan anne Sahibe Aran, “Ensar’ın işitme kaybını doğumundan sonraki işitme testlerinde fark ettik. Testlerden geçemeyince küçük bir operasyonla işitmediğini fark ettiler. Süreç öyle gelişti. Hücreleri ve sinirleri ölmesin diye 5 aylıkken normal işitme cihazı kullanmaya başladık. 1 yaşına girince doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. 15 aylıkken biyonik kulak ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra artık yavaş yavaş duymaya başladı. Doğumundan sonra yaşıtları duyarken, o 15 aylıkken duymaya başladı. Bundan dolayı cümle kuramayacağını, yaşıtlarıyla eşit bir şekilde gelişim gösteremeyeceğini söylediler. Ensar’ın teşhisi yaklaşık 4 aylıkken koyulunca biz de özel eğitim alabileceği bir okul aramaya başladık” dedi.

“Konuşması bizi mutlu ediyor”
Oğlunun kısa süre sonra konuşmaya başladığını ifade eden anne Aran, oğlunun konuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Eğitimin faydasının olduğunu öğrendik. Ensar 6 aylıkken özel eğitime başladı. Yaklaşık 2 yıldır Ensar duyuyor. Burada at terapisi gibi birçok eğitim aldık. Hayvanları çok sevdiği için onlarla iletişim kurdu. Doktorlar duymadığını ilk söylediğinde biz çok üzüldük. Bunun tedavisinin olmadığını düşünürken, sonra yaptığımız araştırmalarda bunun çözümünü olduğunu öğrendik. Şu an çok iyiyiz, mutluyuz. Ensar şu anda yaşıtlarının seviyesinin gerisinde değil. Konuşması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Yaşıtları gibi konuşabiliyor”
Ensar’ın gelişim süreci ile ilgili bilgiler aktaran öğretmeni Hatice Gündoğdu, duyma engelli çocuklara biyonik kulak takılmasının ve eğitimin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Ensar ile bir yıldır çalışıyoruz. Kurumumuzda eğitime başladığımızda 7 aylıktı ve işitme problemi tanısı almıştı. 1 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı ve eğitimine başlanıldı. Eğitime başladığımızda yürüyemiyorduk ve konuşamıyorduk. 1 yıl içerisinde aldığı fizik tedavi, at terapisi sayesinde dengeli şekilde yürümeye, aldığı bireysel eğitimler ve hayvanlarla etkileşime geçebilmesi sayesinde konuşmaya başladık. Şu anda Muhammet Ensar 3 yaşında. Yaşıtları gibi konuşabiliyor ve daha fazla kelimelerin olduğu cümleler kurabiliyor. Kurumumuzda Ensar’ın gelişmesine ve sosyalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Aileler çocuğunda farklı bir gelişimin olduğunu gözlemlediğinde bir psikiyatriste ve özel eğitim uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

31 Aralık 2019 Salı

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