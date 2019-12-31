Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti

– Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” hizmeti veriyor. Bu kapsamda 2019 yılında 5 bin 597 engelli vatandaşın ulaşımı Engelsiz Taksi ile karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti sağlıyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakılan “Engelsiz Taksi” hizmetinden 2019 yılında 5 bin 597 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.



KOCAELİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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