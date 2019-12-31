KO-MEK’ten Körfez Belediyesi’ne Office programı eğitimi

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– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Körfez Belediyesi personeline Office Programı eğitimi vermeye başladı.

Körfez KOMEK Kurs Merkezi’nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor. Körfez Belediyesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.

KOCAELİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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