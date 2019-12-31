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KO-MEK’ten Körfez Belediyesi’ne Office programı eğitimi

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Körfez Belediyesi personeline Office Programı eğitimi vermeye başladı.

KO-MEK’ten Körfez Belediyesi’ne Office programı eğitimi

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Körfez Belediyesi personeline Office Programı eğitimi vermeye başladı.
Körfez KOMEK Kurs Merkezi’nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor. Körfez Belediyesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.

KOCAELİ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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