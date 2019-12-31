Kartepe´de yeni yıl yoğunluğu

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KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi, yeni yıl tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Samanlı Dağları´nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler, Kartepe´ye adeta akın etti. Özellikle Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen Arap turistlerin tercihi olan Kartepe´de, otellerin doluluk oranı yüzde 100´e ulaştı. İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Kartepe´de, pistlerde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, pistleri dolduranlar kayak ve snowboard yaptı.



KOCAELİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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