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Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

İHA

Darıca Belediyesi tarafından 80 personele uygulamaları olarak ilkyardım eğitimi verildi.

Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Darıca Belediyesi tarafından 80 personele uygulamaları olarak ilkyardım eğitimi verildi.
Darıca Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimine 80 personel katıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı.
6 gün süren temel ilk yardım eğitimlerinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava giren personelden başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

KOCAELİ

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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