Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

KOCAELİ Polisi, adam öldürme suçundan hüküm giyen ve 4,5 yıl sonra cezaevinden firar ederek 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan F.A.´nın peşine düştü. Devamlı kılık ve kimlik değiştiren F.A., Düzce´de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, 7 Haziran 2014 tarihinde Ş.S.´nin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan F.A., 12 Aralık 2018 tarihinde Tekirdağ Cezaevi´nden firar etti. Cezaevinden kaçtıktan sonra İstanbul´da bir kişiyi öldüren F.A., geçen 30 Ekim günü ise Gebze Mevlana Mahallesi´nde Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu´ya tabanca ile kurşun yağdırdı. Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu ise yaralandı. F.A. olayın ardından kayıplara karıştı.
Polis, olayın ardından devamlı kılık değiştiren ve sahte kimlik kullanan F.A.´nın saklandığı yeri tespit etti. F.A., bugün Düzce´de düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada F.A.´nın yattığı yatakta yastığının altında bulunan tabanca ile 50 kurşuna ve üzerinde bulunan bıçağa el konuldu. Ayrıca sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.
Polis, F.A.´yı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne getirdi. F.A.´nın, `Adam öldürme´, `Ruhsatsız silah bulundurma´ ile `Hükümlü ve tutuklunun kaçması´ suçlarından 9 ayrı yakalama kararı bulunduğu, ilk cinayet olayından dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOCAELİ
31 Aralık 2019 Salı
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