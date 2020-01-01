Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu

DHA

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 6 aylık kızı Dilara´yı organik yumurtayla beslemek için 10 tavuk satın alıp, yumurta üretmeye başlayan Mehtap Demirci (40), gelen talep üzerine üretimi artırdı. 2012 yılında 10 tavuk ile başladığı yumurta üretimini şu anda kurduğu çiftlikte 10 bin tavukla devam ettiren Demirci, amacının ürettiği yumurtaları tüm Türkiye´ye satmak olduğunu söyledi.

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 6 aylık kızı Dilara´yı organik yumurtayla beslemek için 10 tavuk satın alıp, yumurta üretmeye başlayan Mehtap Demirci (40), gelen talep üzerine üretimi artırdı. 2012 yılında 10 tavuk ile başladığı yumurta üretimini şu anda kurduğu çiftlikte 10 bin tavukla devam ettiren Demirci, amacının ürettiği yumurtaları tüm Türkiye´ye satmak olduğunu söyledi.
Körfez ilçesi Dikenli Mahallesi´nde oturan Mehtap Demirci'nin, 2012 yılında 6 aylık kızı Dilara için organik sanıp satın aldığı yumurtaların çiftlik yumurtası çıkması, hayatını değiştirdi. Demirci, bunun üzerine kızını organik yumurtayla besleyebilmek için 10 tavuk satın aldı. Kendi evinin bahçesinde beslediği tavuklardan elde ettiği yumurtalara, komşulardan talep gelmesi üzerine Mehtap Demirci, tavuk sayısını artırdı. İlerleyen dönemlerde elinde fazla kalan yumurtaları, mahallede bulunan bakkallara satan Mehtap Demirci, kısa sürede işleri büyüterek aile dostu Songül Işık ile beraber kendi kızının adını verdiği organik bir çiftlik kurdu. Çiftliğinde bulunan 10 bin tavukla yumurta üretimine devam eden Mehtap Demirci, 60´tan fazla süpermarkete kendi ürettiği organik yumurtaları satıyor.
Amacının herkese organik ürünler yedirebilmek olduğunu belirten Demirci, "8 yıl önce kızım Dilara´nın anne sütünün ardından ek gıdaya geçiş döneminde bir yerden yumurta aldık. Köy yumurtası diye almıştık, ama çiftlik yumurtası çıktı. Ben de bu olayın ardından 10 tane tavuk alarak kendi organik yumurtalarımızı üretmeye karar verdim. Kendi çocuğum Dilara´nın ve kendi hanemizin yumurtalarını karşılamak adına bu işe 35 yumurta üreterek başladık. Daha sonra tavuklarımızın olduğunu gören yakın çevremiz, `Bize de yumurta yok mu?´ diyerek benden yumurta istedi. Ben de bunun üzerine mevcut sayıyı yükselttim. Talep daha da artınca çevremizdeki marketlere de dağıtmaya başladık ve en sonunda bir çiftlik kurduk" dedi.
'TEK İSTEĞİM BÜTÜN ÇOCUKLARIN ORGANİK BESLENMESİ'
Amacının kimyasal gıda takviyelerinden uzak bir şekilde organik üretim yapmak olduğunu söyleyen Mehtap Demirci, şöyle konuştu:
"Şu anda 10 bin tavukluk bir kapasitemiz var. Bir anne olarak tek isteğim, kendi çocuğuma yedirdiğim organik gıdanın diğer bütün çocukların yemesi, onların sağlıklı beslenmeleri. Kurduğumuz yumurta çiftliğini daha da büyütmek istiyorum. Şu anda 60 farklı süpermarkete yumurta satışı yapıyoruz, hedefimiz Türkiye´nin her yerine ulaşmak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ezan okudu
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ...
Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 ...
Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazada yaralanmadan kurtulan otomobil sürücüsü 2.34 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil ...
Başkan Büyükakın, 2020´nin ilk çocuğu Enes´in kulağına ezan okudu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, 2020´nin ilk çocuğu Enes´in ...
Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede ...
Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin ...
İzmit'te `Retrobüs´ konseri
YEREL HABERLER İzmit'te `Retrobüs´ konseri
Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ...
Cezaevinden kaçıp 2 kişiyi daha öldüren şahıs yakalandı Sahte kimlikle saklanan şahıs yastığının altındaki tabancayla uyuyormuş
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçıp 2 kişiyi daha öldüren şahıs ...
Kocaeli’de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: “Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler”
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında ...
Büyükşehir çalışanı 2020’ye mutlu girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışanı 2020’ye mutlu girdi
Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı Etkisiz hale getirilen saldırgan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye ...
İzmit Belediyesi’ndan kar mesaisi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’ndan kar mesaisi
Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi
Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi
İzmit’te fırtınada devrilen ağaçlara anında müdahale
YEREL HABERLER İzmit’te fırtınada devrilen ağaçlara anında müdahale
Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını ...
Çayırova Zabıtası’ndan yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Çayırova Zabıtası’ndan yılbaşı denetimi
Kartepe´de yeni yıl yoğunluğu
YEREL HABERLER Kartepe´de yeni yıl yoğunluğu
Dev kar küresinde fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Dev kar küresinde fotoğraf çektirmek için kuyruğa ...
Kocaeli´de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli´de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede
YEREL HABERLER Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken ...
DEAŞ operasyonunda yakalanan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda yakalanan Azerbaycan ve Rusya ...
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X