Hafif ticari araçla bariyerlere çarptı, hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hafif ticari araçla bariyerlere çarptı, hastanede öldü

DHA

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı. Sözer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı. Sözer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün gece, D-100 yolu 44 Evler sapağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Sözer'in kullandığı 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metre kayarak, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Sözer, itfaiye ekibince ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Adem Sözer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Sözer'in, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza
YEREL HABERLER Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza
D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını ...
Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü ...
Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ...
Başkan Bıyık yılbaşı gecesini çalışarak geçirdi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık yılbaşı gecesini çalışarak geçirdi
Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı
Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, böyle taciz etti Kayıplara karışan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, ...
Kartepe'ye tatilci akını
YEREL HABERLER Kartepe'ye tatilci akını
Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti
YEREL HABERLER Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti
Büyükşehir 1 yılda 16 yapı projesini tamamladı
YEREL HABERLER Büyükşehir 1 yılda 16 yapı projesini tamamladı
Ormanya 2019’da 7 milyon 211 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Ormanya 2019’da 7 milyon 211 bin ziyaretçiyi ağırladı
İzmit 2020’ye Retrobüs konseriyle girdi
YEREL HABERLER İzmit 2020’ye Retrobüs konseriyle girdi
Kocaeli’de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı Yapılan denetimlerde sürücülere toplam 137 bin 18 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de yılbaşında aranan 39 kişi ...
Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu
YEREL HABERLER Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin ...
Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ezan okudu
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ...
Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 ...
Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazada yaralanmadan kurtulan otomobil sürücüsü 2.34 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil ...
Başkan Büyükakın, 2020´nin ilk çocuğu Enes´in kulağına ezan okudu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, 2020´nin ilk çocuğu Enes´in ...
Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede ...
Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin ...
İzmit'te `Retrobüs´ konseri
YEREL HABERLER İzmit'te `Retrobüs´ konseri
Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X