İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.
İzmit Körfezi´nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´na verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi´ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini denizden ve deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor.
2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi´ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi. Denizi kirleten gemilerden 4'ü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.
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