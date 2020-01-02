İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 13 milyon TL ceza kesildi

– Büyükşehir’in denetimleriyle 2019 yılında İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliği engelleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 24 saat havadan ve karadan denetimlerini sürdüren ekipler, 2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirdi. İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesti. Denizde kirliliğe neden olan 4 gemi ise deniz uçağı ile yapılan denetimlerde tespit edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdü. Ekipler 618 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen bin 172 olaya müdahale edildi. 142 adet olay ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletildi. Çevre ekipleri ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2019 yılı içerisinde 174 iş yerini denetledi. Bu iş yerleri denetimi sırasında, hava kirliliğine neden olan 7 iş yeri tespit edildi ve para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için de gerekli tedbirleri alıyor. Çevre ekipleri bu kapsamda kent genelinde denetimlerine devam etti. Ekipler, gürültü kirliliğine karşı 660 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 3 iş yerine 36 bin 75 TL para cezası kesildi.



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