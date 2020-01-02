GESMEK’te ikinci dönem kayıtlar başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları, ikinci dönem kayıtları 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) ikinci dönem kayıtları 6 Ocak Pazartesi 31 Ocak Cuma günü tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği GESMEK kurslarında ikinci dönemde de farklı branşlarda hizmet verilecek. 10 farklı branşta ikinci dönemde eğitim verilecek GESMEK kursları için kayıtlar GESMEK Kurs Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde alınacak.

Kursiyer adayları İngilizce ‘A1’‘A2’ seviyesi, ofis programları, okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi, autocad, solidworks, diksiyon, temel makyaj teknikleri, kuaförlük, Arapça ‘A1A2 B1’ seviyesi ve Türk işaret dili branşlarında eğitim verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.