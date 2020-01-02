Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu

- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.D.'nin elini sıyırdı, ardında da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.D. tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



KOCAELİ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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