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Kandıra kent ormanı ağaçlandırılıyor

İHA

Dolgu alanı iken Kandıra kent ormanına dönüştürülen alanda ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Kandıra kent ormanı ağaçlandırılıyor

Dolgu alanı iken Kandıra kent ormanına dönüştürülen alanda ağaçlandırma çalışması yapılıyor.
Kocaeli genelinde yeşil alanları çoğaltan ve yeni yeşil alanlar oluşturarak vatandaşların daha güzel bir çevrede yaşamasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinde dolum sahası olarak kullanıldıktan sonra kent ormanına çevrilen alan, ağaç dikimi ile yeşillendiriliyor. Kandıra kent ormanı olarak kullanacak alana yüzlerce ağaç dikildi. Kent ormanı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak alana dişbudak, çınar, Toros sediri ve meyve ağaçları dikiliyor. Ağaçlandırma çalışmaları dolgu sahasının 8 dönümlük alanında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar öncesinde alana bitkisel toprak serimi yapıldı. 8 dönümlük alana toplam bin 200 fidanın dikilmesi hedefleniyor.
Bölümler halinde ağaçlandırılan dolgu sahası toplamda 52 dönümlük bir alanı kapsıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanla Daire Başkanlığı ekipleri daha önce bu alanda bölümler halinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Alanın yeşillendirilmesi ve görsel olarak zenginleştirilmesi için ağaçlandırma çalışmalarına ilerleyen günlerde devam edilecek.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşımının daha konforlu sağlanması için birçok dev projeyi hayata geçirirken ilçe merkezlerinde bulunan cadde ve sokakların, onarım ve yenileme çalışmasını da aralıksız gerçekleştirdi. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serdi. Çalışmalar dahilinde toplam 60 kilometre yol onarım ve yenileme hizmetinden geçti.

KOCAELİ

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:17
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