Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı

KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi İstanbul´da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.E.'nin yakalandığı sırada evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi.

Darıca´da 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet eşyası, saat ve para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği evlerden başlayarak sokakta bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları üzerinde çalışma yaptı. Onlarca saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce hırsızlık suçundan 36 sabıka kaydı olan M.E., hırsızlık suçundan 17 sabıka kaydı olan B.M. ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. olduğunu belirledi.

Polis, 3 şüpheliyi İstanbul´da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden M.E.´nin yakalandığı sırada Darıca´da hırsızlık yapılan evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.