36 milyon TL’ye mal olan bu yol D100’a alternatif olacak

Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi tarafından D100 Karayolu’nun trafik yükünü azaltmak amacıyla genişletme çalışmalarının yapıldığı ve 36 milyon TL’ye mal olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi hizmete açıldı.

Araç trafiğini rahatlatacak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genişleterek duble yol haline getirdiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ni trafiğe açtı. D100 Karayolu’na alternatif olarak kullanılacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi, toplamda KDV dahil 36 milyon TL’ye mal oldu. Projenin tanıtım programı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan, İzmit Sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanış sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, Gökmen Mengüç, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım programında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Bu tür projelerle bir araya gelmek yapılan işlerle anılmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Büyükşehir Belediyemizin yapmakta olduğu bütün projeler, bizim daha evvel yapmış olduğumuz ulaşım master planı çıktıları doğrultularında yapılıyor. Bundan 6 yıl kadar önce ulaşım master planımızı yaptık. Plan gereği kroki çıkardık. Bu krokide şehrin tamamına bakarsınız ve insanlar nereden nereye yolculuklar yapıyor; bunları çıkartıyoruz. Nüfus artışına, gelir artışına ve araba sayısına bakıyoruz. Bunlara göre de adım adım projeleri hayata geçiriyoruz. Öyle bir gün uyanıp ya da bir yere gidip şuraya bir yol yapalım denmez. Bizim bütün kararlarımızı ulaşım master planıyla oluşturuyoruz” dedi.

“Ulaşım master planımıza göre bugün 2 milyon olan toplam yolculuk 2035 yılına gelindiğinde 8 milyona çıkacak” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “D100’ü D130’u ana yolları bir düşünün bu yollardaki araçların 4 kat artması halinde biz nasıl yolculuk yapabiliriz? İki tane ana çözümümüz var. Bunlardan bir tanesi bypass yolları yapmak ki bugün tanıtımını yapmış olduğumuz Salim Dervişoğlu Caddesi de bu çalışmalardan bir tanesidir. Burası gibi birçok çalışmamız var. İkinci çözümümüz ise toplu taşımanın toplam yolculuk içindeki payını artırmaktır. Yani vatandaşlarımızı toplu taşımayı teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yol, dubalar kaldırılarak trafiğe açıldı. Başkan Büyükakın, bir otomobilin direksiyonu başına geçerek yolda incelemelerde bulundu.

KOCAELİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

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