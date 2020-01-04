Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, fabrikaya müze kurdu İş insanı Alper Kanca: ...

İHA

Kocaeli’de otomotiv parçası ve el aletleri üreten bir firmanın sahibi Alper Kanca, fabrika içerisinde müze kurarak farklı yerlerden topladığı ilginç el aletlerini sergilemeye başladı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, otomotiv parçası ve el aletleri üreten Kanca Dövme Çelik firmasının Genel Müdürü Alper Kanca, yurt dışında bulunan firmalarda gördüğü müzelerden etkilenerek fabrika içerisinde tarihi ürünlerden oluşan bir müze kurdu. 55 bin metrekare alana kurulu fabrika tesisisin içerisinde bulunan müze de tarihi geçmişi bulunan birçok el aleti ile ürün sergileniyor.
“Üretimimizin yarısından fazlasını ihraç ediyoruz”
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan firmanın Genel Müdürü Alper Kanca, “Üçüncü kuşak sanayiciyim. Babamda sanayiciydi. Türkiye Otomotiv Tedarikçileri ve TAYSAD’ın başkanıyım. İçerisinde bulunduğumuz fabrika bir dövme tesisi. Dövme Türklerin ata mesleklerinden bir tanesi. Türklerin çelik şekillendirmesi çok eskiden beri yaptıkları bir iş. Bildiğimiz örs üzerinde değil çok daha modern ve büyük makineler içerisinde çelik şekillendiriyoruz. Aracın içerisinde bildiğiniz emniyet parçaları dediğimiz birçok parça bu fabrikada üretiliyor. Dişliler, rotlar bu fabrikada üretiliyor. Üretimimizin yüzde 50’sinden fazlası doğrudan ihracat yapılıyor. Dünyanın bildiğimiz büyük markalarına parçalar gönderiyoruz” dedi.
“Avrupa’da gördüm, içimde ukde kaldı”
Yıllar önce Avrupa’daki firmalarda gördüğü sergilerden etkilendiğini söyleyen Kanca, “Aslında insan bir şeyi görür ondan ilham alır ya, bu müze fikri ben öğrenciyken babamla birlikte Almanya’daki firmaları gezerken bende uyanmıştı. Çünkü Almanya ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde 100 yıllık firmaları var. Bu firmaları gezdiğimizde o firmaların sergileri olduğunu gördüm. Bazı firmalar kendi fabrikalarına ait eski aletleri ve ürünleri sergiliyorlar. Bu benim içinde bir ukde kaldı. Kendi firmalarımızın geçmişini biz neden Türkiye’de anlatmayalım diye üzerine uzun yıllar düşündüm” ifadelerini kullandı.
Anadolu’dan insanlarla görüşerek topladık
Anadolu’nun çeşitli illerinden insanlarla görüştüklerini dile getiren Kanca, “10 yıl önce Organize Sanayi Bölgesi’ne bir teknik üniversite kurmayı planladık. Bunu planlarken bu üniversitenin içerisinde böyle bir müze neden olmasın diye düşündük. Bu konuda aletler toplayarak çalışmaya başladık. Eskicilere gittik, Anadolu’nun değişik illerindeki insanlara sorduk, kendi çalışanlarımıza dedelerinin kullandıkları aletleri sorduk. Biz bu çalışmayı yapmaya başladıktan sonra üniversite çalışmamız durdu ama müze çalışmamız durmadı” dedi.
İlginç el aletleri sergileniyor
Müzede ilginç el aletlerinin sergilendiğini ifade eden firmanın Genel Müdürü Alper Kanca,“Kendi firmamızın 55 yıl önce faaliyete başladığı el aletleri konusu. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar bir alete ihtiyaç duyarlar. Marangozlar başka alet kullanıyor, inşaatçılar, demirciler başka aletler kullanıyor. Ama her mesleğin bir aleti var. Biz burada her meslekten el aleti topluyoruz. Bu aletlerin seçkin olanlarını, şartları iyi durumda olan, bakıldığı zaman ilginçliği olan aletleri topluyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini öğrendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini ...
AKUT´tan olası afetlerde güven veren uygulama
YEREL HABERLER AKUT´tan olası afetlerde güven veren uygulama
İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 şahıstan 2'si tutuklandı Yakayı ele veren azılı hırsızın kolundan çaldığı saat çıktı
YEREL HABERLER İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 şahıstan 2'si ...
Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma ...
Kartepe’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kartepe’de yılın ilk meclis toplantısı ...
Başkan Bıyık, Bağlarbaşı’nda vatandaşları dinleyecek
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Bağlarbaşı’nda vatandaşları dinleyecek
36 milyon TL’ye mal olan bu yol D100’a alternatif olacak
YEREL HABERLER 36 milyon TL’ye mal olan bu yol D100’a alternatif ...
İzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen işçiler hakkında açıklama
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden sözleşmeleri yenilemeyen ...
Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı
İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalandı Yakayı ele veren azılı hırsızın kolundan, çaldığı saat çıktı
YEREL HABERLER İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 kişi ...
2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaldırımda beklerken ölümden döndü Caddede dönüş yapmak isteyen otomobil 2 yayaya çarptı
YEREL HABERLER Kaldırımda beklerken ölümden döndü Caddede dönüş ...
Kamyonculardan dijital takograf eylemi
YEREL HABERLER Kamyonculardan dijital takograf eylemi
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor
Büyükakın, Dilovası’nda muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükakın, Dilovası’nda muhtarlarla buluştu
Çayırova’da yılın ilk meclisi toplandı
YEREL HABERLER Çayırova’da yılın ilk meclisi toplandı
Gebze’de yılın ilk meclisi toplandı
YEREL HABERLER Gebze’de yılın ilk meclisi toplandı
Kandıra kent ormanı ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Kandıra kent ormanı ağaçlandırılıyor
Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti
Körfez’in dört bir yanında hummalı çalışma
YEREL HABERLER Körfez’in dört bir yanında hummalı çalışma
Akçaray 2019 yılında 11 milyon yolcu taşıdı
YEREL HABERLER Akçaray 2019 yılında 11 milyon yolcu taşıdı
Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı bekliyorlar
YEREL HABERLER Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı ...
Kartepe Belediyesi’nin 11 yeni aracı hizmete başladı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nin 11 yeni aracı hizmete başladı
Dilovası’nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Dilovası’nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X