Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen midibüse çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa daldı. Yolcuların son anda kaçmasıyla kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, 10.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolu Halkevi durakları İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. idaresinde 41 DP 042 plakalı otomobil, D100 karayolunda ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Halkevi mevkisinde durakta bekleyen otobüse arkadan çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa girdi. Bu sırada otobüs bekleyen yolcuların durumu fark ederek kaçmasıyla şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası kapıları sıkılan otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için araçta güvenlik tedbirleri aldı. Yaralananın olmadığı kazada hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KOCAELİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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