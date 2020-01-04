Kodlama ve tasarım eğitimlerine yoğun ilgi

– Okul grupları için Kocaeli Bilim Merkezi’nde kodlama ve tasarım eğitimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde, okul grupları için kodlama ve tasarım eğitimleri geçtiğimiz Ekim ayından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Kocaeli Bilim Merkezi’nde uygulamaya konulan eğitimler, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor. İlk ve ortaokul öğrenci gruplarının katılım sağladığı eğitimlerde 2. ve 3. sınıflar için Kodlamaya Giriş eğitimi, 4. ve 5. Sınıflar için Makey Makey Scratch Kodlama eğitimi, 6,7 ve 8. Sınıflar için MBot Scratch Kodlama eğitimi ve 3D Objeni Tasarla eğitimleri veriliyor.

Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, INTEL ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kurulan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda 2016 yılından bu yana bireysel ziyaretçilere kodlama ve tasarım eğitimleri veriliyor. Ekim ayı itibariyle artık okul grupları da laboratuvarda kodlama ve tasarım eğitimlerine katılım sağlamaya başladı. Okul gruplarının eğitimleri tek gün olup 2 saatlik süre içerisinde tamamlanırken, gerçekleştirilen eğitimler ilk ve ortaokul grupları tarafından büyük ilgi görüyor.



KOCAELİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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