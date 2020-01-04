İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme

– İzmit Belediyesi bir sosyal sorumluluk projesi olarak çölyak hastası vatandaşlar için İBB Halk Ekmek ile anlaşmaya yapacak.

Glutensiz ürünleri tüketmek zorunda olan çölyak hastası vatandaşlar için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimiyle İzmit Belediyesi, İBB Halk Ekmek’ten glutensiz un ve ekmek almaya hazırlanıyor. Belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilen projede İBB’den uygun fiyata alınan ürünlerin kar amacı olmadan direkt satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda proje için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Edirnekapı Fabrikası Pazarlama Müdürü ve İşletme Müdürü ile görüşerek ilk adımı attı.

İzmit Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan bu çalışma ile uygun fiyata alınan ürünlerin kar amacı olmadan vatandaşa direkt satışı gerçekleştirilecek. Çölyak hastaları tarafından da yoğun olarak talep edilen bu çalışma için görüşmeler devam ediyor.



KOCAELİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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