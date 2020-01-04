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İzmit'te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İHA

İzmit Belediyesi 2019 yılında atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda Türkiye'de önde gelen belediyelerin arasında yer aldı.

İzmit'te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyesi 2019 yılında atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda Türkiye’de önde gelen belediyelerin arasında yer aldı.
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2019 yılında atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda yaptığı çalışmalar belediyeyi bu konuda Türkiye’de önde gelen belediyelerin arasında konumlandırdı. Çevre koruması ve geri dönüşüme büyük önem veren belediye, çalışmalar sonucunda 2019 yılında bölgeden 4.200 ton ambalaj atığı, 7.200 litre atık yağ, 196.818 kilogram tekstil atığı, 22 bin 660 kilogram eatık ve 6 bin 390 kilogram atık pil toplayarak büyük bir başarıya imza attı.
İzmit Belediyesi hammaddesi petrol olan plastik ve ambalaj atıkların geri dönüşümünün önemi ile ilgili okullarda ve iş yerlerinde sürekli olarak bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ambalaj atıklarının diğer çöplerden ayrı toplanması konusunda kent esnafına afiş ve broşürler dağıtılıyor. Belediyeye ait 7 araç ve 20 personel ile çift vardiya çalışma sistemi ile gece gündüz ambalaj atıkları toplanırken ayrı toplama çalışmalarında ise mahallelere 100 adet konteyner, alışveriş merkezlerine ve Kocaeli Üniversitesi kampüsüne kompaktör ve bütün okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutuları dağıtıldı. Toplanan kâğıt ve kartonlar sayesinde daha fazla ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor. Belediyenin geri dönüşüm konusunda kenti teşvik etmek amacıyla düzenlediği kitap kampanyasıyla da Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirilen piller karşılığında vatandaşlara kitap hediye ediliyor.
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün geri dönüşüm çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağlar hane ve okullardan, iş yerlerinden düzenli olarak toplanırken “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre yetki alan belediye ekipleri atık yağ çıkaran iş yerlerini denetledi. Denetlenen 67 iş yerinden lisanslı firmalar aracılığıyla 165 ton atık yağ toplandı. Ayrıca okul ve hanelerde de atık yağ toplama kampanyası yürüten belediye gelen talebe göre atık yağları hane ve okullardan teslim aldı. Çalışmalar ile 2019 yılında hane ve okullardan 7 bin 200 litre atık yağ toplandı. Toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde elektrik enerjisine veya biodizele dönüştürülüyor.
İzmit Belediyesi, tekstil atık toplama projesi kapsamında 140 noktaya konulan kumbaralarda 2019 yılında 196 bin 818 kilogram tekstil atığı topladı. Toplanan tekstil atıkları geri dönüşümleri sağlanarak tekrar ekonomimize kazandırıldı. Ayrıca içeriğindeki atıkların doğaya karışması engellenerek çevre kirliliğinin de önüne geçildi.

KOCAELİ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:18
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  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
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