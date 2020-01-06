Ailece gönüllü itfaiyeciler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ailece gönüllü itfaiyeciler

DHA

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Sadık Kabaca, kızı, damadı ve torunları ile birlikte gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Aile, itfaiye aracıyla bölgelerindeki yangınlara müdahalede bulunuyor. 

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Sadık Kabaca, kızı, damadı ve torunları ile birlikte gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Aile, itfaiye aracıyla bölgelerindeki yangınlara müdahalede bulunuyor. 
Gebze şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki, organize sanayi bölgelerinin arasında kalan Mollafenari Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Sadık Kabaca, 15 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Bölgedeki yangın ve trafik kazası gibi olaylarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen itfaiye aracıyla ilk müdahalede bulunan Kabaca´nın ailesi de gönüllü itfaiyeci oldu. Kızı Medine Üstün ve damadı Kadir Üstün ile birlikte olaylara müdahale eden Kabaca´ya, mahalledeki gençler de destek veriyor.
Kendilerine ait motorlu testere ve makine satış dükkanında çalışan Kabaca ve ailesi, herhangi bir yangın anonsunda dükkanı kilitleyerek yangına koşuyor. Gönüllü itfaiyeciliğe kendi yaptıkları su pompası ile başladığını söyleyen Mehmet Sadık Kabaca, "Geçmiş yıllarda köyümüzde ahşap evler vardı. Merkeze de uzak olduğu için itfaiye gelene kadar evlerin kurtulma şansı olmuyordu. Biz de makineden anladığımız, yani makine servis ve satış işi yaptığımız için kendi çabamızla bir su motorundan itfaiye yaptık. Bununla alakalı yardımcı olmaları için belediyeye müracaat ettik. Onlar da ihtiyacı görerek bir itfaiye aracı verdiler bize. Onu kullanarak aktif olarak kazalara ve yangınlara gitmeye başladık. Sonradan çok fazla çalışınca araçlar değişti. En sonunda da 2016 yılında bize sıfır araç tahsis edildi. Ailemle birlikte bu aracı kullanarak 24 saat, gece gündüz kaza ve yangınlara müdahale ediyoruz." dedi.
MAHALLENİN GENÇLERİ DE YARDIMCI OLUYOR
Ailesi ile birlikte mahalledeki gençlerin de kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Kabaca, "Gönüllü itfaiyeciliğe başlayalı neredeyse 15 yıl oldu. 15 senedir ailemle birlikte aktif olarak bu işi yapıyoruz. Telsizimiz 24 saat açık. Bir vaka olduğunda merkezden bizi uyarıyorlar. Telsizde problem olduğunda veya ulaşamadıklarında ise telefonla bilgi veriyorlar. Biz de ona göre çıkış yapıyoruz. Telsizim 24 saat boyunca açık. Benimle beraber mahallenin gençlerinden 10 kişi kadar yardımcı olan var. Ailemden de 5-6 kişi var. Devamlı torunlarım, kızım, damadımla birlikte devam ediyoruz. Genellikle bu bölgede gece vakitlerinde yangınlar çıkıyor. Geri dönüşümcüler veya fabrika yangınları oluyor. Bazen günde 3-4 tane vaka peş peşe oluyor. Bazen de 2-3 gün boş duruyoruz." diye konuştu.
EŞİ VE OĞLUYLA BİRLİKTE YANGINLARI SÖNDÜRÜYOR
Gönüllü itfaiyecilik merakının babasından geldiğini belirten Medine Üstün ise "Gönüllü itfaiyeciliğe biz babamdan dolayı merak sardık. Gelen anonslara gerek evimizden, gerek müfrezemizden, o sırada neredeysek oradan en kısa sürede olay yerine varmaya çalışıyoruz. Olay yerine vardığımızda çevrenin güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bazen itfaiyeden önce vardığımızda olayı değerlendirip, telefonla bilgi vererek itfaiyenin daha net bilgiler ile hazırlıklı olarak gelmesini sağlıyoruz. Anonsu duyduğum anda benim için annelik, eşlik, her şey bitiyor ve itfaiye başlıyor. Eve geldiğimde hissettiğim tek şey büyük bir huzur. Çünkü olaya odaklanıyorsunuz. Gittiğiniz fabrikada veya başka bir yerde amirin sana verdiği direktif ile çalışıyoruz. Duruma göre yorulan itfaiyecilerle yer değiştiriyoruz ve müdahaleyi biz devam ettiriyoruz. Yapabildiğimiz kadar, elimizden ne gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne zaman olay bitip, yangın sönerse o zaman biz de evimize geri dönüyoruz. 3 çocuğum var. Biri zaten gönüllü itfaiyeci. Küçük yaştan beri dedesiyle birlikte aktif olarak gönüllü itfaiyecilik yapıyor." dedi.
AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLDU
2013 yılında kalp krizi geçiren gönüllü itfaiyeci olan ağabeyi Mustafa Kabaca'nın ölümünün ardından itfaiyeciliğe gönül verdiğini belirten Üstün şöyle konuştu:
"Ben 29 yaşındaki ağabeyimi kaybettim. Sadece birinin hayatını değiştirebilmek istiyorum. Çünkü bizim hayatımız bir kişinin vefatı ile değişti. Kimsenin hayatı değişsin istemiyorum. Yani birinin canı yansın istemiyorum. Evet mal da önemli. Bu bölgede çok büyük fabrikalar var. Biz ailecek babam, kardeşim, eşim, ben, çocuklarımız, hep birlikte elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Ben yeri geliyor, yangın yerinde babamla karşılaşmıyorum bile. Ben evimden özel aracımla geliyorum. Kişisel koruyucu kıyafetlerimiz aracımızda mevcut. Evden çıkmadan veya araçta giyinip olay yerindeki amirin emrine giriyoruz." 

KOCAELİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı
YEREL HABERLER Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı
Kocaeli’de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı
4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte ...
Kocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu
Kocaeli’den Urfalı çocuklara kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Kocaeli’den Urfalı çocuklara kırtasiye yardımı
Başkan Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi’nde vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi’nde vatandaşları ...
Uzuntarla Kültür Merkezi’nin dış cephesi renklendi
YEREL HABERLER Uzuntarla Kültür Merkezi’nin dış cephesi renklendi
Kocaeli’de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile şefkati
YEREL HABERLER Kocaeli’de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile ...
Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de ...
Yangında anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye ...
İzmit'te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu
YEREL HABERLER İzmit'te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme
YEREL HABERLER İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme
Körfez’de yılın ilk meclisi yapıldı
YEREL HABERLER Körfez’de yılın ilk meclisi yapıldı
Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
YEREL HABERLER Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
Kodlama ve tasarım eğitimlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kodlama ve tasarım eğitimlerine yoğun ilgi
Darıca’da Ocak ayı dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Darıca’da Ocak ayı dolu dolu geçecek
Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı
YEREL HABERLER Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son ...
(Özel) İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, fabrikaya müze kurdu İş insanı Alper Kanca: “Avrupa’da gördüm, içimde ukde kalmıştı”
YEREL HABERLER (Özel) İlginç el aletlerini toplayan iş insanı, ...
Kocaeli’de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini öğrendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini ...
AKUT´tan olası afetlerde güven veren uygulama
YEREL HABERLER AKUT´tan olası afetlerde güven veren uygulama
İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 şahıstan 2'si tutuklandı Yakayı ele veren azılı hırsızın kolundan çaldığı saat çıktı
YEREL HABERLER İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 şahıstan 2'si ...
Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X