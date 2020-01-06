Başkan Şayir, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sarıkamış Harekatı’nın 105. Yılı anma törenleri için Kars Sarıkamış’a giderek harekatta hayatını kaybeden şehitler için yürüdü.

Sarıkamış Harekâtı’nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, düzenlenen yürüyüş için on binlerce vatandaş, Soğanlı ve Allah’u Ekber Dağları arasındaki Kızıl çubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

10 binlerce insan, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi. Şehitlerimiz için düzenlenen anma yürüyüşüne Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr, Bekir Pakdemirli, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte yürüyüşe katılan Başkan Şayir, Sarıkamış şehitlerini anmak ve dualar göndermek için yürüdüklerini söyledi. Sarıkamış şehitlerini asla unutmayacaklarını belirten Başkan Şayir, “Onların bıraktığı ideallere, inanca bugün biz de sahibiz. İstikbalimiz için, istiklalimiz için, milli irademiz için, cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde onların yaptığını yapmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz.” dedi.

Hiçbir zaferin zahmetsiz elde edilmediğini aktaran Başkan Şayir, “Sarıkamış'ta belki bir zaferimiz yok ama Sarıkamış'ı her hatırladığımızda yüreğimizin burkulduğunu, kanımızın donduğunu, o gün Sarıkamış şehitlerinin hissettiklerini biz de hissetmek için buradayız. Sarıkamış'tan alacağımız dersler ve ibretler var. Tarihimize kahramanca yazılan bu olayı çok iyi anlamalı ve geleceğe taşımalıyız.” diye konuştu.

KOCAELİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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