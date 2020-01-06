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Körfez’de 450 öğrenciye ‘sıfır atık’ anlatıldı

İHA

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 450 öğrenciye 'Sıfır Atık' projesi kapsamında eğitim verildi.

Körfez’de 450 öğrenciye ‘sıfır atık’ anlatıldı

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 450 öğrenciye ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında eğitim verildi.
Körfez Belediyesi, okullarda çocuklara yönelik ‘çevre’ eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Ana sınıfından lise öğrencilerine kadar Körfez’deki tüm çocuklara dokunmayı hedefleyen Körfez Belediyesi, son olarak Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında eğitim verdi. 19 sınıftan yaklaşık 450 öğrenciye verilen eğitimlerle öğrencilere eğlenceli bir şekilde ‘sıfır atık’ konusunda bilgiler aktarıldı.
Eğitimlerde geri dönüşümün önemine vurgu yapılırken, düzenlenen geri dönüşüm kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 2 ton geri dönüşümlü atık Lisanslı Atık Ayırma Tesisi’ne gönderildi.

KOCAELİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
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