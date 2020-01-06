Bilgievleri’nden 29 bin öğrenci faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bilgievleri, 2019 yılında da birçok etkinlik gerçekleştirerek 29 bin öğrenciye hizmet verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi “Kılavuz Gençlik”, 2019 yılında da yaptığı faaliyetlerle örnek model olmaya devam etti. Bu kapsamda Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten ‘Bilgievleri’, 2019 yılında da birçok etkinlik gerçekleştirerek gelecek için bilge insanlar yetiştirmeye devam etti. Geride bıraktığımız yıl boyunca bilgievlerinden 29 bin öğrenci faydalandı. Salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, spor etkinlikleri ve kurslar olmak üzere birçok alanda hizmet verilirken öğrencilerin yanında veliler de unutulmadı. Bilgievleri, 2019 yılında 8 bin 111 veliye hizmet verdi.

Yine 2019 yılında 5 bin 100 öğrenci bilgievlerinde rehberlik eğitimi alırken 11 bin 800 öğrenci kütüphane hizmetlerinden faydalandı. Sosyal etkinliklere 12 bin 500 öğrenci katılırken üreten sınıflar atölyesi 13 bin 400, spor faaliyetleri 5 bin 200, kulüp ve atölye çalışmalarından ise 14 bin 800 öğrenciye hizmet verdi. Bunun yanında yaz ve kış dönemlerinde de çok sayıda gezi gerçekleşti.

KOCAELİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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