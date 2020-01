Darıca Belediyesi sporda 2019’u 461 madalyayla geride bıraktı

"Annem benim her şeyim"

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve atletizm branşlarında toplam 461 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve sürekli yakından takip ettiği Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, gerek karate ve gerekse de atletizm alanında iller arası, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Karatede 2019 yılında toplamda 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Spor camiasında önemli bir yer edinen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu.

2019’da uluslararası turnuvalarda 1 Avrupa üçüncülüğü dahil 3 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya alan spor kulübü, Türkiye şampiyonlarında da aynı başarıyı göstererek 7 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. 2019’da karatede rüzgar gibi esen ve toplamda 140 altın, 109 gümüş ve 159 bronz olmak üzere toplam 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi’ni 2020’de ise Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları heyecanı bekliyor. Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül de başarı çizgisini devam ettireceklerini ifade ederek, “2020 bizim için önemli bir yıl olacak. A Milli Takımızın da sporcusu olan Eray Şamdan’ın Tokyo Olimpiyatları heyecanını bizler de onunla birlikte yaşayacağız. Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız” dedi.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü aynı şekilde atletizm branşında da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı bir yılı geride bırakarak madalyaları topladı. 2019’da Kulüplerarası Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Darıca Belediyesi, ferdi olarak da 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, Dünya Dağ Kros Şampiyonasında dünya üçüncülüğü ve üniversiteler dünya şampiyonasında 2 ve Balkan Şampiyonasında da 3 birincilik, iki ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarı elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ayrıca Türkiye şampiyonalarında da 17 birincilik, 12 ikincilik ve 10 üçüncülük elde ederek da yakalanması zor bir başarıyı gerçekleştirdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü böylece karatede 408 ve atletizmde 53 olmak üzere toplam 461 madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora sürekli yatırım yaparken sporu ve sporcuya her zaman destek veriyor. Eğitim Spor Kulübü’nün her zaman yanında yer alan Başkan Bıyık, 2019 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Eğitim Spor Kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulübümüz bünyesinde farklı spor branşlarını da dahil ederek gençlerimizin hizmetinde olacağız” diye konuştu.

