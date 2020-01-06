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Körfez Şehitliği bakıma alındı

İHA

– Körfez Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik bakıma alındı. Genel temizliği yapılan şehitlik, güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Körfez Şehitliği bakıma alındı

– Körfez Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik bakıma alındı. Genel temizliği yapılan şehitlik, güzel bir görünüme kavuşturuldu.
Körfez Belediyesi, şehit mezarlarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, şehitlik içerisindeki mezarların bakımlarını gerçekleştirdi, çiçek ekimi de yaptı. Sadece mezarlık içerisinde değil, çevresinde yer alan tören alanı ve çeşmeler de bakıma alındı ve ağaçlar budanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

KOCAELİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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