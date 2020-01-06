Körfez Şehitliği bakıma alındı

– Körfez Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik bakıma alındı. Genel temizliği yapılan şehitlik, güzel bir görünüme kavuşturuldu.
Körfez Belediyesi, şehit mezarlarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, şehitlik içerisindeki mezarların bakımlarını gerçekleştirdi, çiçek ekimi de yaptı. Sadece mezarlık içerisinde değil, çevresinde yer alan tören alanı ve çeşmeler de bakıma alındı ve ağaçlar budanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.
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06 Ocak 2020 Pazartesi
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