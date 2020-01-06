Kadın foto muhabiri futbol maçlarında çektiği fotoğraflarla sergi açtı Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı

Gazeteci Mesut Işık ve ekip arkadaşı Büşra Kaya tarafından Süper Lig ve milli maçlarda çekilen fotoğraflar “Futbolun Altın Kareleri” ismiyle açılan sergide görücüye çıktı.

Kocaeli’de gazetecilik yapan Mesut Işık ve ekip arkadaşı Büşra Kaya, takip ettikleri Süper Lig ve milli maçlarda objektiflerine yansıyan fotoğraflarla sergi açtı. Gebze Ticaret Odası Sergi Salonu’nda açılan “Futbolun Altın Kareleri” isimli fotoğraf sergisinin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



“Sergi açmak cesaret işidir”

Serginin açılış programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Sergiyi açmak büyük bir cesaret işidir. Yaptığınız işle sergi açmak işin başarı ve özgüveninize ait bir şeydir. Gerçekten yerel gazetecilerin yapmış olduğu iş, halkın bilgi almak için çok önemli bir paydaş olduğunu ifade ediyorum. Bugün ki serginin konusu spor ve sporun milli karelerinin olduğu bir yer. Milli Takımımızın bize duygusal anlar yaşattığı karelerle birlikte kulüplerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yaptığı konuşmada, “Bugün anı yakalamak kurgusu üzerine gerçekleştirilmiş bu fotoğraf sergisinde Mesut kardeşimizi ve Büşra kardeşimizi tebrik ediyoruz. Spora gönül vermiş, habere gönül vermiş, 25 yıldan bu yana özveriyle gayret gösteren yanında da asistanlığını yapan Büşra hanımı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kişi başı gelirde Türkiye birincisiyiz”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Farklı kültürlerin birleştiği ve sanayinin devleştiği bir yerde oda başkanı olmak benim için bir onur. Siyaset Ankara’dan yönetilir ama sanayi Gebze’den yönetilir. Son rakamları özellikle vurgulamak istiyorum. Kişi başı gelirde İstanbul’un önündeyiz. İstanbul ikinci durumda. İhracatta ise İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Napolyon’un dediği gibi, eğer dünya tek başına bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. İstanbul’u bir kenara bırakmak gerekirse ihracatta da birinci sıradayız. Mesut’u 25 yıldan daha fazladır tanırım. Çizgisinden hiç ödün vermedi. Ayrıca benim gibi de Galatasaray’lı. O bakımdan da kendisini kutluyorum” şeklinde konuştu.



“Kadın olarak sahalarda görev yapmak zor”

Gazeteci Mesut Işık, 50 kare fotoğraf seçtiklerini belirterek, “Sergimiz 10 Ocak’a kadar Gebze Ticaret Odası’nda olacak. İlgiden çok memnunum. Yağışlı ve fırtınalı havaya rağmen bu kadar ilgi beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Büşra Kaya ise, “Bir kadın olarak sahalarda görev yapmak ne kadar eşit durumda olsak da zor. Fakat fotoğraflarımızın bu şekilde sergilenmesi çok güzel ve heyecan verici” açıklamasını yaptı.

10 Ocak tarihine kadar Gebze Ticaret Odası’nda sergilenecek olan fotoğraflar, bir ay boyunca bölgedeki farklı kurumlarda sergilenmeye devam edecek.

KOCAELİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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