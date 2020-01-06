İzmit Belediyesi’nden anne adaylarına gebelik eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından, alanında uzman isimlerin katılımıyla anne adaylarına “Lotus Gebe Eğitimi” verildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çocuklara ve kadınlara yönelik projelerine öncelik vererek çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Lotus Gebe işbirliğiyle anne ve çocuk sağlığı konularında Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulunda anneler için “Lotus Gebe Eğitimi” programı düzenledi. Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitim programının moderatörlüğünü Op. Dr. İnci Çavuşoğlu üstlenirken konuşmacı olarak Uzman Dr. Gülten Türkkanı Asal ve Op. Dr. Reyhan Arpacı katıldı. Anne adaylarının yoğun katılım sağladığı programda gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı.

‘Lotus gebe eğitimi’ kapsamında, gebelik sonrası bebekte görülebilecek çocuk alerjisi ve astım konularında aileler bilinçlendirildi. Anne adaylarının doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında bilinçlendirilmesini amaçlayan Lotus Gebe eğitim programları Dr. İnci Çavuşoğlu koordinasyonunda yıl içerisinde devam edecek.

KOCAELİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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