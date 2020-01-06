Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi

Futbol sahalarında yaşanan mücadeleyi objektifleri aracılığıyla kamuoyuna yansıtan foto muhabirleri sergi açtı.
KOCAELİ
06 Ocak 2020 Pazartesi
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