Çayırova Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi

– Çayırova Belediyesi araç filosunu güçlendirerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu daha kazandırdı.

Temiz bir Çayırova için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni bir çöp kamyonu ile araç filosuna güç katan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 12 çöp kamyonu, 3 süpürme aracı, 2 moloz atık ve kaba atık toplama aracı ile daha temiz Çayırova için çalışmalarını arkalıksız sürdürüyor. Toplamda 140 personel ile Çayırova’nın temizliğini yapan belediye, aynı zamanda geri dönüşüm alanında da önemli hizmetlerde bulunuyor.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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