Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’ni 271 bin kişi ziyaret etti

– İçerisinde binlerce kitap bulunan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesini son 10 ay içerisinde 271 bin kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkanı sunuyor. Kütüphane bünyesinde 18 bin basılı, 21 bin de ekitap bulunuyor. 2019 Mart ayında hizmete açılan kütüphaneyi bugüne kadar 271 bin kişi ziyaret etti. Bu güne kadar 24 bin 578 ödünç kitap alınan kütüphaneye Gebzelilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran, zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı. Kütüphanede bulunan 1 adet engelsiz ödünç iade cihazı ve iki adet tarama kiosku sayesinde kullanıcılar, kütüphane içerisindeki yayınlara kolayca ulaşıp daha sonra kimlikleriyle ödünç kitap alabiliyorlar.

Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 200 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet – dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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