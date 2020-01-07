Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2019 yılında yapılan aramalarda; 769 kesicidelici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi.
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, geçen yıl otogar kapılarında yapılan aramalarda, kesicidelici aletler ve silahlar bulundu. Yapılan aramalar sonucu 769 kesicidelici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi. Kesici aletler arasındaki sustalı bıçaklar, satır, kasatura ve kılıç ile farklı şekilde yapılan muştalar dikkat çekti. Silahlarla ilgili kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
KOCAELİ
07 Ocak 2020 Salı
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