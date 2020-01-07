Gebze Metrosu’nun son durumu konuşuldu

– Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü. GebzeDarıca metro projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmesinin ardından projede gelinen noktalar birliktelikte konuşuldu. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve bakanlık yetkililerin katıldı. Toplantıda yapımı hızlı bir şekilde devam eden metro projesinin tüm detayları üzerine görüşmeler yapıldı.

Yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan metro proje hakkında konuşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını yeniden yapılandırıyoruz ve raylı sistemlerin payını artırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ulaşımdaki raylı sistemin payını da artırmak için bakanlığımızla yakın mesai yapıyoruz. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı arttıkça daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma halkımız ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.



KOCAELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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