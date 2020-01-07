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Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü

DHA

- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.

- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.
Gölcük'te sağanak etkili olurken, D-130 yolunun Gölcük ile Karamürsel arasında kalan Halıdere mevkisindeki tepede, heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar, yuvarlanarak, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Taşlar, İzmit yönünde yol kenarında kaldı. Taşların yola yuvarlanmamasıyla olası facia önlendi. Bölgeye gelen trafik ekipleri, yolda önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit yönünde heyelan riski nedeniyle yol kenarına dubalar koyarken, Karayolları ekiplerine de bilgi verdi.

KOCAELİ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:18
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  • İKİNDİ 15:34
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  • YATSI 19:20
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